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Когда и во сколько выйдет Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Точная дата выхода Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
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Студия Avalanche опубликовала точные сроки выхода Hogwarts Legacy — ролевой игры по «Гарри Поттеру». Так, консольные версии будут доступны 7 февраля ровно в 00:00 по местному времени для покупателей Deluxe-издания и 10 февраля в 00:00 для обладателей стандартного издания игры. То есть если на консолях у пользователя турецкий аккаунт, то ориентироваться можно на московское время.

На ПК ситуация иная: покупатели Deluxe-издания смогут начать 7 февраля в 21:00 мск, обладатели стандартной версии приступят к игре на три дня позже — 10 февраля в 21:00 мск.

Фото: Warner Bros.

Дата выхода Hogwarts Legacy на PlayStation 5 и Xbox Series

  • 7 февраля в 00:00 по местному времени для обладателей издания Deluxe
  • 10 февраля в 00:00 по местному времени для обладателей стандартного издания игры

Фото: Warner Bros.

Дата выхода Hogwarts Legacy на ПК

  • 7 февраля в 21:00 мск для обладателей издания Deluxe
  • 10 февраля в 21:00 мск для обладателей стандартного издания игры
Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру» Всё про Hogwarts Legacy — это самая амбициозная и крутая игра по «Гарри Поттеру»
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