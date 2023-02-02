Вышел первый трейлер «Переводчика» Гая Ричи

«Кинопоиск» опубликовал дублированный трейлер фильма «Переводчик» с Джейком Джилленхоллом ( «Пленницы», «Зодиак») в главной роли. В боевике также снялись Александр Людвиг («Викинги»), Энтони Старр («Пацаны») и Эмили Бичем («1899»). Ленту поставил и спродюсировал Гай Ричи («Большой куш», «Джентльмены»).

Дублированный трейлер фильма «Переводчик» режиссёра Гая Ричи

В центре сюжета «Переводчика» — сержант Джон Кинли, который завершает службу в Афганистане. В один из последних дней он со своей группой попадает под обстрел. Большая часть сослуживцев погибает, но тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — он, рискуя своей жизнью, помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.

Локализованный постер фильма «Переводчик»

Фото: «Кинопоиск»

Мировая премьера «Переводчика» запланирована на апрель 2023 года. Точную дату раскроют позже. В России и СНГ прокатывать ленту в кинотеатрах будет «Кинопоиск». Компания также получила права на показы в онлайн-кинотеатрах и на ТВ в этих странах.