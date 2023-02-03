«Весь бюджет ушёл в проработанную задницу». Якутская The Day Before не понравилась игрокам

Вчера разработчики якутского экшена The Day Before всё же сдержали своё слово и показали 10 минут геймплея игры. На протяжении ролика персонаж просто бегал и исследовал локации. Геймплея с боями показали совсем чуть-чуть.
Геймплейный ролик The Day Before действительно ждали, поскольку было интересно взглянуть на проект от отечественных разработчиков. Несмотря на ожидания, показанное совсем не понравилось аудитории. На официальном канале студии Fntastic у ролика 6 тыс. лайков против 7,8 тыс. дизлайков. На канале IGN, на котором тоже опубликовали ролик, ситуация не лучше — 10 тыс. лайков против 18 тыс. дизлайков.
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Большинство претензий игроков основано на том, что разработчики, по сути, так ничего и не показали. Геймеры отмечают скучный геймплей и невнятные механики. Саму The Day Before, впрочем, называют отличным симулятором ходьбы с автоматом.
Кто-то отметил, что весь бюджет игры авторы вложили в проработанную задницу героини, поскольку она — единственный приятный элемент в геймплейном ролике. Ещё многие шутят, что в действительности самой игры не существует, а нам показали сделанную на скорую руку работу.
Весь бюджет игры ушёл ей в проработанную задницу, феноменально.
Круто! Не могу дождаться, когда увижу настоящий геймплей.
Эти 90 секунд на экране инвентаря привели меня в восторг.
Это была очень захватывающая прогулка и убийство пяти зомби! Игра уже мне продана!
Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.
Релиз The Day Before намечен на 10 ноября этого года.
- 3 февраля 2023
-
09:33
- 2 февраля 2023
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:52
-
20:22
-
20:13
-
20:01
-
19:43
-
19:15
-
19:11
-
18:22
-
17:51
-
17:29
-
16:48
-
16:35
-
16:22
-
16:00
-
15:51
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
14:50
-
14:23
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17