«Весь бюджет ушёл в проработанную задницу». Якутская The Day Before не понравилась игрокам

Вчера разработчики якутского экшена The Day Before всё же сдержали своё слово и показали 10 минут геймплея игры. На протяжении ролика персонаж просто бегал и исследовал локации. Геймплея с боями показали совсем чуть-чуть.

Геймплейный ролик The Day Before действительно ждали, поскольку было интересно взглянуть на проект от отечественных разработчиков. Несмотря на ожидания, показанное совсем не понравилось аудитории. На официальном канале студии Fntastic у ролика 6 тыс. лайков против 7,8 тыс. дизлайков. На канале IGN, на котором тоже опубликовали ролик, ситуация не лучше — 10 тыс. лайков против 18 тыс. дизлайков.

Фото: YouTube

Фото: YouTube

Большинство претензий игроков основано на том, что разработчики, по сути, так ничего и не показали. Геймеры отмечают скучный геймплей и невнятные механики. Саму The Day Before, впрочем, называют отличным симулятором ходьбы с автоматом.

Кто-то отметил, что весь бюджет игры авторы вложили в проработанную задницу героини, поскольку она — единственный приятный элемент в геймплейном ролике. Ещё многие шутят, что в действительности самой игры не существует, а нам показали сделанную на скорую руку работу.

Весь бюджет игры ушёл ей в проработанную задницу, феноменально.

Круто! Не могу дождаться, когда увижу настоящий геймплей.

Эти 90 секунд на экране инвентаря привели меня в восторг.

Это была очень захватывающая прогулка и убийство пяти зомби! Игра уже мне продана!

Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.

Релиз The Day Before намечен на 10 ноября этого года.