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Свежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Телекинез»

Свежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Телекинез»
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Авторы Atomic Heart из студии Mundfish продолжают выкладывать ролики, посвящённые способностями главного героя. В прошлые разы разработчики показали в действии навыки «Стужа» и «Полимерная струя», а в этот раз опубликовали демонстрацию способности «Телекинез».

Ролик, как и предыдущие работы, выполнен в стилистике советской мультипликации. Главный герой в виде пионера увидел, как злобный мужчина обижает щенка, и применил на нём «Телекинез», причём жестоким образом. Зато щенка удалось спасти.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Подобные короткие ролики аудитория воспринимает положительно. В шутку даже отмечают, что полнометражный мультфильм в подобной стилистике хочется увидеть больше, чем саму Atomic Heart.

Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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