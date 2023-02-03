Свежий ролик по Atomic Heart в стиле советских мультфильмов посвятили навыку «Телекинез»

Авторы Atomic Heart из студии Mundfish продолжают выкладывать ролики, посвящённые способностями главного героя. В прошлые разы разработчики показали в действии навыки «Стужа» и «Полимерная струя», а в этот раз опубликовали демонстрацию способности «Телекинез».
Ролик, как и предыдущие работы, выполнен в стилистике советской мультипликации. Главный герой в виде пионера увидел, как злобный мужчина обижает щенка, и применил на нём «Телекинез», причём жестоким образом. Зато щенка удалось спасти.
Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.
Подобные короткие ролики аудитория воспринимает положительно. В шутку даже отмечают, что полнометражный мультфильм в подобной стилистике хочется увидеть больше, чем саму Atomic Heart.
Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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