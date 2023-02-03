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Топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка»

Топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка»
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список фильмов, которые пользовались наибольшим спросом в пиратов в России в январе этого года.

Топ ожидаемо возглавила картина «Аватар: Путь воды». На втором месте расположился рекордсмен «Чебурашка», а тройку лидеров замкнул фильм «Пришелец из будущего». Ещё в топе есть сиквел «Достать ножи» и «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в январе

  1. «Аватар: Путь воды»
  2. «Чебурашка»
  3. «Пришелец из будущего»
  4. «Меню»
  5. «Операция «Фортуна»: Искусство побежать»
  6. «Всевидящее око»
  7. «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  8. «Отзвуки прошлого»
  9. «Самоирония судьбы»
  10. «Крушение»
Важное кино Marvel и хоррор про Винни-Пуха. Главные фильмы февраля Важное кино Marvel и хоррор про Винни-Пуха. Главные фильмы февраля

Данные о наиболее популярных пиратских фильмах в феврале появится примерно в начале марта.

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