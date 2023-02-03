Топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка»

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список фильмов, которые пользовались наибольшим спросом в пиратов в России в январе этого года.

Топ ожидаемо возглавила картина «Аватар: Путь воды». На втором месте расположился рекордсмен «Чебурашка», а тройку лидеров замкнул фильм «Пришелец из будущего». Ещё в топе есть сиквел «Достать ножи» и «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в январе

«Аватар: Путь воды» «Чебурашка» «Пришелец из будущего» «Меню» «Операция «Фортуна»: Искусство побежать» «Всевидящее око» «Достать ножи: Стеклянная луковица» «Отзвуки прошлого» «Самоирония судьбы» «Крушение»

Данные о наиболее популярных пиратских фильмах в феврале появится примерно в начале марта.