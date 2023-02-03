Топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка»
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список фильмов, которые пользовались наибольшим спросом в пиратов в России в январе этого года.
Топ ожидаемо возглавила картина «Аватар: Путь воды». На втором месте расположился рекордсмен «Чебурашка», а тройку лидеров замкнул фильм «Пришелец из будущего». Ещё в топе есть сиквел «Достать ножи» и «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом.
Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в январе
- «Аватар: Путь воды»
- «Чебурашка»
- «Пришелец из будущего»
- «Меню»
- «Операция «Фортуна»: Искусство побежать»
- «Всевидящее око»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Отзвуки прошлого»
- «Самоирония судьбы»
- «Крушение»
Данные о наиболее популярных пиратских фильмах в феврале появится примерно в начале марта.
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