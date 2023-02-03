Свежий патч для ремейка Dead Space не исправил проблему с подтормаживаниями
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Ремейк Dead Space получил свежий патч, который призван улучшить производительность, убрать различные баги и исправить статтеры — небольшие подтормаживания, которые мешают комфортной игре. Сам патч 1.04 уже можно скачать для ПК, PS5 и Xbox Series.
Более того, апдейт внёс улучшения в интерфейс и другие элементы тайтла. Издание DSOGaming проверило обновление на проблемы статтеров. Журналист издания отметил, что подтормаживания всё ещё есть — авторы не убрали их полностью. Притом они возникают даже на мощных ПК. Авторам ещё предстоит поработать над этой проблемой.
Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Игру приняли очень тепло, а EA Motive, похоже, возьмётся за ремейк второй и третьей частей франшизы.
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