Свежий патч для ремейка Dead Space не исправил проблему с подтормаживаниями

Ремейк Dead Space получил свежий патч, который призван улучшить производительность, убрать различные баги и исправить статтеры — небольшие подтормаживания, которые мешают комфортной игре. Сам патч 1.04 уже можно скачать для ПК, PS5 и Xbox Series.

Более того, апдейт внёс улучшения в интерфейс и другие элементы тайтла. Издание DSOGaming проверило обновление на проблемы статтеров. Журналист издания отметил, что подтормаживания всё ещё есть — авторы не убрали их полностью. Притом они возникают даже на мощных ПК. Авторам ещё предстоит поработать над этой проблемой.

Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. Игру приняли очень тепло, а EA Motive, похоже, возьмётся за ремейк второй и третьей частей франшизы.