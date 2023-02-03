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Хакерша взломала защиту Monster Hunter Rise. На очереди Hogwarts Legacy

Хакерша взломала защиту Monster Hunter Rise. На очереди Hogwarts Legacy
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Известная хакерша под ником EMPRESS сообщила о том, что взломала антипиратскую защиту у Monster Hunter Rise. До ПК игра добралась 12 января 2022 года — на взлом потребовалось чуть больше года.

Девушка отметила, что следующей игрой, которую она взломает, станет Hogwarts Legacy. По словам EMPRESS, она сможет сделать это за десять дней. Также хакерша обратилась к Warner Bros. и отметила, что им не стоит тратить деньги и ресурсы на Denuvo, поскольку вскоре защита будет ликвидирована.

В этом году выйдет большое количество крупных игр, и возиться с каждой по полгода EMPRESS больше не будет — взлом будет проходить куда быстрее. Хакерша призвала людей не покупать игры с Denuvo, а ждать, когда защита будет взломана.

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Hogwarts Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series уже 10 февраля, а обладатели расширенного издания получат доступ к проекту 7 числа. Позже тайтл доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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