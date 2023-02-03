Новый патч для «Ведьмака 3» вновь сломал игру. Производительность упала ещё ниже

2 февраля CD Projekt RED выпустила патч для обновлённого «Ведьмака 3» под версией 4.01. Он был призван улучшить общую стабильность и производительность игры на PS5, Xbox Series и ПК. Апдейт также исправляет целый ряд ошибок на всех платформах.

К сожалению, апдейт улучшил стабильность игры далеко не у всех игроков. Многие пользователи Steam начали жаловаться на то, что проект стал идти даже хуже, чем до патча. А у кого-то обновлённый «Ведьмак 3» и вовсе вылетает при загрузке сохранения без каких-либо причин. Кроме того, никуда не делись и статтеры — неожиданные подтормаживания на долю секунды.

Я играл в «Ведьмака 3» со стабильными 60 FPS в 4К до патча. После апдейта запустил игру, не менял никаких настроек, и теперь она сильно тормозит.

Вылеты, вылеты, ВЫЛЕТЫ.

Были стабильные 60 FPS, теперь 45 кадров с фризами до 20 и меньше.

У меня сейчас 40 FPS на средних настройках, до вчерашнего патча было 45-50 кадров.

Раньше было больше 60 FPS на «ультра», теперь с выключенным рейтрейсингом всего 45 кадров. Пора закрывать компанию, совсем разучились делать игры.

Игроки тем временем ругают CD Projekt RED и требуют исправить всё в самое ближайшее время. Кто-то и вовсе ищет способы откатить игру до версии 4.0, у которой было куда меньше проблем.