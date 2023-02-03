Ни один игрок из России не смог принять участие в главном турнире зимы по Apex Legends

Участники российских команд Aurora Gaming и Fire Beavers, а также игрок Alliance Мирон Effect Новиков не смогли получить визы для въезда в Великобританию на Apex Legends Global Series 2022-23: Split 1 Playoffs — глобальный турнир по «королевской битве» с призовым фондом $ 1 млн.

Капитан Fire Beavers Кирилл 9impulse Костив из Беларуси отметил, что разработчики Alex Legends и организаторы турнира знали место проведения заранее, как и про возможные трудности при получении виз, но сообщили об этом слишком поздно.

Нас поимели: в EA знали, сколько дней всё занимает, и всё равно сделали так. LAN мы пропускаем. Грустно осознавать, что так и не поднял оружие, так и не доказал, что заслуживаешь победы… Грустнее всего именно осознавать, что мог победить.



Но мы идём к тому, чтоб держать хвост пистолетом при любых обстоятельствах. Не пустили нас? На следующем турнире будут бороться не только с сильной и подготовленной, но ещё и со злой командой. Обидно, что не подарили вам то шоу, которое хотели, но, скрипя зубами, двигаемся дальше. В моих пацанах я уверен, такое делает нас только сильнее.

В рамках европейской региональной лиги Aurora Gaming заняла первое место, Fire Beavers — четвёртое. Оба коллектива считались фаворитами глобального чемпионата в Лондоне.