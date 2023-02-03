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Джоэл, Элли и бандиты — на кадрах четвёртого эпизода сериала The Last of Us

Джоэл, Элли и бандиты — на кадрах четвёртого эпизода сериала The Last of Us
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В сети появились промо-материалы четвёртого эпизода сериала The Last of Us. Их опубликовал аккаунт The Last of Us New. На кадрах можно увидеть Джоэла, Элли и других персонажей, которые появятся в четвёртой серии.

По сюжету нового эпизода, знакомая нам пара попадёт в город, кишащий бандитами и другими группировками. Одной из них станет организация «Федра» — федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий. Это группа, которая упоминалась в первой The Last of Us и показывалась во второй части. В шоу ей уделят достаточно времени для раскрытия.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Четвёртый эпизод выйдет уже в понедельник. Шоу можно посмотреть в сервисе HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сериал официально не показывают.

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