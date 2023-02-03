Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сверхуспешного «Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах России до последнего

Сверхуспешного «Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах России до последнего
Комментарии

«Чебурашку» не будут убирать из проката до тех пор, пока «зрительский ручеёк не иссякнет». Об этом заявил гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Он не уточнил, сколько недель фильм будут прокатывать, но отметил, что его скоро посмотрят более 20 млн россиян.

Сборы «Чебурашки» скоро преодолеют планку в 6 млрд рублей. Лента уже стала абсолютным рекордсменом в истории наблюдений российского проката. Верещагин подчеркнул, что те, кто ходили на фильм в новогодние праздники, затем пришли ещё раз и привели с собой более старшее или младшее поколения. Потому что Чебурашка — один из самых узнаваемых персонажей в стране.

Чебурашка – самый, пожалуй, известный персонаж в нашей стране. Его знают все поколения из ныне живущих. Во-вторых, это семейное кино, а оно в последние годы, начиная с пандемии, набирает популярность. В-третьих, сама кинокартина получилась.

По его словам, ещё из рекламных материалов «Чебурашки» было понятно, что это высокоэмоциональное и доброе кино, позволяющее посмеяться и отдохнуть.

Новость по теме
Фильм «Чебурашка» слили на торренты
4
1
1
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play •••

Заглавное фото: Централ Партнершип

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023