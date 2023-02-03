Сверхуспешного «Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах России до последнего

«Чебурашку» не будут убирать из проката до тех пор, пока «зрительский ручеёк не иссякнет». Об этом заявил гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Он не уточнил, сколько недель фильм будут прокатывать, но отметил, что его скоро посмотрят более 20 млн россиян.

Сборы «Чебурашки» скоро преодолеют планку в 6 млрд рублей. Лента уже стала абсолютным рекордсменом в истории наблюдений российского проката. Верещагин подчеркнул, что те, кто ходили на фильм в новогодние праздники, затем пришли ещё раз и привели с собой более старшее или младшее поколения. Потому что Чебурашка — один из самых узнаваемых персонажей в стране.

Чебурашка – самый, пожалуй, известный персонаж в нашей стране. Его знают все поколения из ныне живущих. Во-вторых, это семейное кино, а оно в последние годы, начиная с пандемии, набирает популярность. В-третьих, сама кинокартина получилась.

По его словам, ещё из рекламных материалов «Чебурашки» было понятно, что это высокоэмоциональное и доброе кино, позволяющее посмеяться и отдохнуть.