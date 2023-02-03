Инсайдеры раскрыли детали новых персонажей в Genshin Impact — Бай Чжу и Кавеха

Ряд инсайдеров, участвующих в бета-тестировании Genshin Impact, рассказали о характеристиках и навыках новых героев, которых планируют добавить вместе с обновлением 3.6 или 3.7.
Официально Бай Чжу и Кавех ещё не представлены в качестве игровых персонажей, хотя ранее появлялись в ходе сюжетной кампании. По данным источников, они будут доступны через один или два патча, то есть в середине апреля или в конце мая.
Несмотря на ожидания, травник Бай Чжу не будет иметь способностей для лечения союэников. Вместо этого персонаж сможет создавать щит и конвертировать какую-то характеристику в мастерство стихий. Использовать его можно будет в качестве саппорта или второстепенного дамагера.
Дендро-мечник Кавех, знакомый игрокам как сосед Аль-Хайтама, сможет создавать особое поле. О нём известно чуть меньше — скорее всего, он выйдет на одно обновление позже, чем Бай Чжу.
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