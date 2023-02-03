Педро Паскаль умудрился забыть, что получил главную роль в сериале The Last of Us

Педро Паскаль признался, что забыл о том, что его утвердили на роль Джоэла в сериале The Last of Us, потому что принял амбиен (распространённое средство от бессонницы) прямо перед тем, как ему сообщили эту прекрасную новость. Таблетка спровоцировала у актёра кратковременную потерю памяти.
Это было действительно странное обстоятельство. На самом деле я был в Лондоне, а авторы шоу в Лос-Анджелесе. Мне прислали эти сценарии и сказали, что «Крейг Мазин хочет, чтобы вы прочитали эти сценарии. И если они вам понравятся, он хотел бы поговорить с вами.
Оказалось, что Паскаль – большой фанат мини-сериала «Чернобыль», который Мазин продюсировал и написал для него сюжет. Поэтому актёр и прочитал первый сценарий The Last of Us. И он сразу решил обсудить шоу с продюсером по Zoom. Но из-за разницы во времени между Лондоном и Лос-Анджелесом ему пришлось ждать созвона до ночи, — он решил принять снотворное на всякий случай, чтобы унять возбуждение от предстоящей беседы.
После беседы Мазин утвердил Паскаля на роль Джоэла, актёр потом уснул, на время забыв о том, что он станет одним из главных героев шоу. А вспомнил он об этом только наутро.
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