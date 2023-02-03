Майкл Б. Джордан подтвердил разработку фильма «Крид 4»

В марте этого года выходит спортивная драма «Крид 3». Режиссёр ленты и исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан заявил, что «Крид 4» увидит свет «наверняка», отметив, что он хочет создать и несколько спин-оффов в рамках этой боксёрской киновселенной.
Я просто хочу расширить киновселенную «Крида» в пределах разумного и определённо хочу поработать над спин-оффами о Криде.
«Крид 3» выйдет 3 марта 2023 года. Скорее всего, до России лента не доберётся. Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.
Сильвестр Сталлоне в одном из недавних интервью заявил, что новый сиквел «Рокки» под названием «Крид 3» не соответствует его философии. Поэтому 76-летней легенды Голливуда не будет в новой боксёрской драме. Актёр признался, что он хотел бы развивать историю Крида в другом направлении.
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