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Ремейк The Last of Us для ПК перенесли почти на месяц

Ремейк The Last of Us для ПК перенесли почти на месяц
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Naughty Dog перенесла выход ремейка The Last of Us на ПК с 3 на 28 марта этого года. Об этом студия объявила в своём «твиттере».

Представители Naughty Dog отметили, что они поражены любовью и поддержкой фанатов, которым понравился и одноимённый сериал от HBO. По их словам, команде нужно дополнительные несколько недель, чтобы ремейк The Last of Us на ПК соответствовал самым высоким стандартам.

Команда Naughty Dog ценит вашу поддержку и энтузиазм. Мы с нетерпением ждём, чтобы в ближайшее время рассказать больше о ПК-версии ремейка The Last of Us.
Обращение Naughty Dog к фанатам The Last of Us

Обращение Naughty Dog к фанатам The Last of Us

Фото: Naughty Dog

В декабре глава Naughty Dog, автор The Last of Us и Uncharted 4 Нил Дракманн в своём «твиттере» заявил, что ремейк The Last of Us выйдет на платформе Steam Deck. Вероятно, он имеет в виду, что игра будет полностью совместима и оптимизирована с портативной системой Valve. Сейчас игра доступна на PS5.

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