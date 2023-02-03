Netflix передумал: жёсткие правила для аккаунтов коснутся только трёх стран

Netfix признал ошибку. Новые правила использования одной учётной записи на несколько человек коснутся не всех пользователей, а только жителей Чили, Коста-Рики и Перу. При этом неизвестно, чем «провинились» граждане этих стран.

Один из представителей стримингового сервиса подчеркнул, что если компания решила бы ввести эту поправку, то об этом сообщили бы всем подписчикам онлайн-кинотеатра. Отмечается, что Netflix всё же введёт новые правила пользования одним аккаунтом несколькими людьми. Подробности нововведения раскроют в ближайшем будущем.

О запрете на совместное использование паролей и аккаунтов Netflix вне дома стало известно в декабре прошлого года. На днях появилась информация, как именно Netflix будет бороться с обменом паролей.

Сообщалось, что теперь каждый месяц устройство, с которого осуществляется просмотр Netflix, должно быть зарегистрировано в основной Wi-Fi-сети, которая находится дома. В противном случае аккаунт заблокируют.