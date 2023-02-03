Педро Паскаль раскрыл первые детали третьего сезона сериала «Мандалорец»
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Звезда сериала The Last of Us Педро Паскаль недавно зашёл на «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном». В беседе с ведущим актёр раскрыл некоторые подробности третьего сезона сериала «Мандалорец». Паскаль отметил, что он не может рассказать обо всём, но заявил, что в продолжении авторы познакомят зрителей с новыми мандалорцами — их будет несколько.
Актёр также признался, что в третьем сезоне будет как минимум одна эпическая битва. Педро намекнул, что их в шоу может быть несколько. Когда Джимми Фэллон спросил о «приёмном сыне» Грогу, Паскаль буквально засиял.
Грогу очень хорош. Он и учится, и учит, защищается и защищает. Думаю, если я скажу ещё что-нибудь, меня заменят.
Педро Паскаль в гостях у Джимми Фэллона
Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ c 1 марта 2023 года. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по неизвестным причинам решили немного сместить.
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