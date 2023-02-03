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Capcom показала 12 минут геймплея ремейка Resident Evil 4

Capcom показала 12 минут геймплея ремейка Resident Evil 4
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Издание Game Informer опубликовало сразу 12 минут геймплея ремейка Resident Evil 4. Журналисты показали игровой процесс из пятой главы, где Леон сражается с зомби, покупает предметы у торговца и оберегает Эшли от напастей.

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Capcom.

Перед выходом ролика также стало известно, что Capcom всё же не откажется от QTE-элементов в переиздании. Изначально об этом сообщили в Game Informer, однако журналисты издания не так поняли разработчиков. Механика всё же встретится в ремейке, однако подобных моментов будет куда меньше, чем в оригинале.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полноценная русская локализация, включая озвучку.

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