NAVI и C9 начинают борьбу за титул! Расписание первого дня основного этапа IEM Katowice
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В субботу, 4 февраля, стартует групповой этап Intel Extreme Masters 2023 по CS:GO в Польше. В борьбу за победу на глобальном турнире включаются все топовые коллективы, к которым присоединились лучшие команды предварительной стадии.
Cloud9 проведёт первый матч в Катовице с новым составом NAVI, а чуть позже Team Spirit сразится с FaZe Clan. Ещё два матча первого тура, в том числе игра Outsiders (Virtus.pro), будут вынесены на завтра.
Расписание IEM Katowice по CS:GO на субботу, 4 февраля:
- 14:30. Группа А, Cloud9 (Россия) — Natus Vincere (Украина);
- 14:30. Группа А, G2 Esports (Европа) — BIG (Германия);
- 18:00. Группа А, Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа);
- 18:00. Группа B, Team Vitality (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Швеция);
- 21:30. Группа А, Team Liquid (США) — IHC Esports (Монголия);
- 21:30. Группа B, OG (Европа) — MOUZ (Европа).
Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Начало игр указано по московскому времени.
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