Источник: Dragon Age 4 вряд ли выйдет в 2023 году

Журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, раскрыл несколько важных деталей четвёртой части Dragon Age, которая выйдет с подзаголовком Dreadwolf. Он утверждает, что игру точно не выпустят в этом году. Скорее всего, её премьера состоится в 2024-м.
BioWare до сих пор не завершила некоторые реплики героев. Ещё известно, что ранее из игры убрали мультиплеер, но его «отголоски» сохранились в нынешнем билде. В Dragon Age Dreadwolf будет центральный хаб — такой же есть в прошлых частях цикла: Origins и Inquisition.
Быстро перемещаться по локациям Тедаса позволят элувианы — это эльфийские зеркала. которые выполняют роль порталов. По ходу развития сюжета главный герой будет набирать в свою команду компаньонов, они будут доступны в центральном хабе.
Боевая система Dragon Age Dreadwolf отсылает к играм жанра hack'n'slash. Те, кто опробовал актуальный билд, сравнивают боёвку с Final Fantasy XV.
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