«Пацаны» в 2022 году оказались популярнее всех сериалов Marvel

Супергеройский сериал «Пацаны» от Amazon в прошлом году обошёл по популярности все многосерийные шоу Marvel.

По данным аналитиков компании Nelsen, в 2022-м зрители потратили на просмотр «Пацанов» 10,6 млрд минут. Сериал занял 11-ю строчку топа самых популярных шоу прошлого года. А самым популярным сериалом стали «Очень странные дела». При этом в топ-15 не смог пробиться ни один проект Marvel, доступный на Disney+.

В прошлом году на Disney + вышло несколько ярких шоу: «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк: Адвокат» — ни одно из них не смогло обойти по просмотрам «Пацанов». В последний раз сериал Marvel попадал в топ Nielsen в 2021-м, тогда многосерийная драма «Ванда/Вижн» заняла 14-е место.

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартовали в августе прошлого года. Точная дата его премьеры пока неизвестна. Скорее всего, она состоится в этом году.