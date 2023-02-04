Сиквел «Детектива Пикачу» всё ещё делают

Представитель кинокомпании Legendary Entertainment недавно заявил, что сиквел приключенческой ленты «Покемон. Детектив Пикачу» находится в стадии «активной разработки». Кто именно занят лентой и имеет ли к ней отношение The Pokemon Company, пока неизвестно. Исполнитель главной роли Джастис Смит ещё в 2021 году уверял, что вторая часть вряд ли увидит свет.
Премьера оригинального «Детектива Пикачу» состоялась в 2019 году. При бюджете в $ 150 млн приключение освоило более $ 433 млн. Оно считается второй самой кассовой киноадаптацией видеоигр. Первое место всё ещё удерживает «Варкрафт», который вышел в 2016-м и заработал $ 439 млн.
Последняя игра по «Покемонам» — Pokémon Scarlet & Violet в первые три дня после премьеры разошлась более чем 10-миллионным тиражом.
- 4 февраля 2023
-
18:48
-
18:33
-
18:07
-
17:26
-
16:41
-
16:06
-
15:09
-
14:31
-
13:34
-
13:08
-
12:43
-
11:54
-
10:00
-
01:46
- 3 февраля 2023
-
22:27
-
21:51
-
21:25
-
21:01
-
20:22
-
19:52
-
19:26
-
19:03
-
18:41
-
18:22
-
18:08
-
17:40
-
17:20
-
17:04
-
16:37
-
16:33
-
16:32
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
15:15