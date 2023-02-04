Сиквел «Детектива Пикачу» всё ещё делают

Представитель кинокомпании Legendary Entertainment недавно заявил, что сиквел приключенческой ленты «Покемон. Детектив Пикачу» находится в стадии «активной разработки». Кто именно занят лентой и имеет ли к ней отношение The Pokemon Company, пока неизвестно. Исполнитель главной роли Джастис Смит ещё в 2021 году уверял, что вторая часть вряд ли увидит свет.

Премьера оригинального «Детектива Пикачу» состоялась в 2019 году. При бюджете в $ 150 млн приключение освоило более $ 433 млн. Оно считается второй самой кассовой киноадаптацией видеоигр. Первое место всё ещё удерживает «Варкрафт», который вышел в 2016-м и заработал $ 439 млн.

Последняя игра по «Покемонам» — Pokémon Scarlet & Violet в первые три дня после премьеры разошлась более чем 10-миллионным тиражом.