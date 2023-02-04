Он смог! «Чебурашка» заработал рекордные 6 млрд рублей

Кассовые сборы семейной ленты «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей. Чтобы пробить эту планку, ленте понадобилось чуть больше месяца — она вышла в прокат 1 января этого года.

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Это важное достижение для всего российского кинематографа. «Чебурашка» уже заработал вдвое больше блокбастера «Холоп» и на 70% обошёл первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, который возглавлял российский бокс-офис целых 13 лет.

«Чебурашка» может заработать и 7 млрд рублей, потому что авторы не спешат снимать его с проката. Гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин недавно заявил, что картину не будут убирать из кинотеатров до тех пор, пока «зрительский ручеёк не иссякнет». Он не уточнил, сколько недель фильм будут прокатывать, но отметил, что его скоро посмотрят более 20 млн россиян.