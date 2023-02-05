Сериал God of War пойдёт по пути The Last of Us. Та же история, но подробнее

Глава Sony Pictures Television Studios Кэтрин Поуп дала большое интервью изданию Deadline. Она рассказала об использовании интеллектуальной собственности компании в сериалах, кино и играх и раскрыла некоторые подробности экранизации God of War.
Поуп хорошо знакома с игровой серией God of War. Она поражена тем, как авторы сериальной адаптации развивают этот мир, при этом сохраняя основные составляющие, которые сделали этот игровой цикл одним из самых важных в индустрии. Такой же «трюк» уже провернули создатели экранизации The Last of Us.
По её словам, сериал God of War понравится и тем, кто не играл в игры серии.
Я довольно хорошо знакома с игрой. И я так впечатлена тем, что авторы сериала делают с точки зрения построения этого мира и его расширения, сохраняя все ценности игровой серии и расширяя его так, что, если вы не знакомы с играми о Кратосе, экранизация точно впечатлит.
Поуп заявила, что разработать оригинальную игровую вселенную зачастую легче, чем адаптировать её под сериал, фильм или другие форматы.
Amazon официально взял в работу экранизацию God of War в декабре прошлого года. За проект отвечает Рэйф Ли Джадкинс («Колесо времени»), а создатели «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби пишут сценарий и выступают продюсерами.
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