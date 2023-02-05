Главную роль во «Всё везде и сразу» должен был сыграть Джеки Чан

Главная роль в нашумевшей картине «Всё везде и сразу» писалась под Джеки Чана. Актриса Мишель Йео, которой в итоге она досталась, подтвердила эту информацию в «Шоу Грэма Нортона».
По словам Йео, Джеки отправил ей сообщение после того, как узнал об успехе «Всё везде и сразу». Он поздравил её с успехом ленты.
Поздравляю вас с фильмом, но знаете ли вы, что ваши ребята (Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт) сначала предлагали эту роль мне?
Йео в ответе Чану по-доброму сказала, что отказ от этой роли — его большая потеря.
В интервью The Hollywood Reporter, опубликованном в марте прошлого года, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт подтверждали, что первоначально они представляли Йео как жену Чана.
Американская академия кинематографических искусств и наук недавно объявила список номинантов премии «Оскар-2023». 95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.
Больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11.
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