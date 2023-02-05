Автор популярного графического мода для «Ведьмака 3» взялся за Cyberpunk 2077

Известный создатель графических модов Halk Hogan улучшит внешний вид Cyberpunk 2077. Его проект называется Cyberpunk 2077 HD Reworked Project. В нём, как и в прошлом творении моддера по «Ведьмаку 3», будут заметно улучшены все текстуры.

Halk Hogan выложил видео, по которому уже можно оценить качество Cyberpunk 2077 HD Reworked Project. Моддер обещает выпустить проект в ближайшее время, но точную дату не назначил. Его можно будет скачать на портале Nexus Mods.

Трейлер Cyberpunk 2077 HD Reworked Project

Сейчас CD Prolekr RED работают над дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Расширение выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, оставив в стороне прошлые консоли. Ранее стало известно, что это расширение станет для Cyberpunk 2077 единственным. Изначально их планировалось больше, но авторы изменили свои планы.