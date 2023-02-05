На создание ремейка Dead Space ушло всего 2,5 года
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Авторы ремейка Dead Space провели с геймерами на Reddit сессию вопросов и ответов. Один из игроков спросил о времени разработки. Представители EA Motive признались, что взялись за проект в 2020 году — сразу после того, как большая часть команды завершила работу над экшеном Star Wars: Squadrons.
Получается, на разработку ремейка Dead Space у EA Motive ушло примерно 2,5 года. Фанаты, в свою очередь, похвалили авторов за то, что они смогли создать такое качественное переосмысление за такой короткий срок.
Мы начали в сентябре 2020 года. Большая часть нашей команды разработчиков пришла после «сдачи» игры Star Wars: Squadrons, вышедшей примерно в то же время!
Для сравнения напомним: нашумевший ремейк Resident Evil 2 делали четыре года. А на грядущее переосмысление Resident Evil 4 у Capcom ушло целых пять лет.
EA Motive также напомнила, что в работе над ремейком она подробно изучала лор всей вселенной — через сиквел оригинальной игры, а также через официальные комиксы, книги и другие медиа.
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