Блогер устроил фейковый стрим GTA: Vice City для убийства своей жены

18 декабря прошлого года блогер Стивен МакКаллах организовал фейковую трансляцию GTA: Vice City, а сам в это время убил свою жену. Прокуратора Великобритании уже возбудила против Стивена уголовное дело, обвинив его в намеренном убийстве.

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Когда Стивен проводил стрим по GTA: Vice City, в этот же день полиция обнаружила тело его жены Натали МакНелли. На её теле обнаружили множественные ножевые ранения, женщина была на 15-й неделе беременности. Прокуроры пришли к выводу, что убийца — Стивен МакКаллах.

Сначала Стивен отрицал вину, а невозможность отвечать на сообщения на том стриме он объяснил техническими проблемами. Но потом он признал, что это была запись — преступник сделал её за четыре дня до убийства.

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В ходе слушаний прокуроры обвинили МакКаллаха в «расчётливом и хладнокровном убийстве» и заявили, что он способен на более «жестокие и невообразимые преступления».