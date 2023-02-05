Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер устроил фейковый стрим GTA: Vice City для убийства своей жены

Блогер устроил фейковый стрим GTA: Vice City для убийства своей жены
Комментарии

18 декабря прошлого года блогер Стивен МакКаллах организовал фейковую трансляцию GTA: Vice City, а сам в это время убил свою жену. Прокуратора Великобритании уже возбудила против Стивена уголовное дело, обвинив его в намеренном убийстве.

Фото: Votesaxon07/Getty Images

Когда Стивен проводил стрим по GTA: Vice City, в этот же день полиция обнаружила тело его жены Натали МакНелли. На её теле обнаружили множественные ножевые ранения, женщина была на 15-й неделе беременности. Прокуроры пришли к выводу, что убийца — Стивен МакКаллах.

Сначала Стивен отрицал вину, а невозможность отвечать на сообщения на том стриме он объяснил техническими проблемами. Но потом он признал, что это была запись — преступник сделал её за четыре дня до убийства.

Новость по теме
Для GTA Online вышел важный патч на ПК. Хакеров теперь можно не бояться

В ходе слушаний прокуроры обвинили МакКаллаха в «расчётливом и хладнокровном убийстве» и заявили, что он способен на более «жестокие и невообразимые преступления».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023