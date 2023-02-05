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Новая киновселенная DC Джеймса Ганна, слитые кадры Dragon Age 4 и геймплей The Day Before — на стриме «Чемпионата»

Обсуждаем, что не так с якутской The Day Before и признаёмся в любви к ремейку Dead Space
Dead Space (2023)
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 16-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором разберём первые геймплейные кадры The Day Before — игру в стиле The Division от якутских разработчиков. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:

  • Джеймс Ганн возрождает киновселенную DC;
  • как полюбить Dead Space, если до ремейка «не заходило»;
  • слитые кадры Dragon Age: Dreadwolf

Смотрите прямой эфир с 20:15 мск по этой ссылке!

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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