Обсуждаем, что не так с якутской The Day Before и признаёмся в любви к ремейку Dead Space

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 16-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором разберём первые геймплейные кадры The Day Before — игру в стиле The Division от якутских разработчиков. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:

Джеймс Ганн возрождает киновселенную DC;

как полюбить Dead Space, если до ремейка «не заходило»;

слитые кадры Dragon Age: Dreadwolf

Смотрите прямой эфир с 20:15 мск по этой ссылке!

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