Обсуждаем, что не так с якутской The Day Before и признаёмся в любви к ремейку Dead Space
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 16-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором разберём первые геймплейные кадры The Day Before — игру в стиле The Division от якутских разработчиков. И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:
- Джеймс Ганн возрождает киновселенную DC;
- как полюбить Dead Space, если до ремейка «не заходило»;
- слитые кадры Dragon Age: Dreadwolf
Смотрите прямой эфир с 20:15 мск по этой ссылке!
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