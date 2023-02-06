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Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok стала лауреатом «Грэмми-2023» за лучшую музыку

Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok стала лауреатом «Грэмми-2023» за лучшую музыку
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Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи назвала победителей 65-й церемонии вручения премии «Грэмми». Впервые в истории в ней поучаствовали и видеоигры в категории «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».

Награду в новой категории на «Грэмми-2023» забрала музыка Стефани Эконому в дополнении «Заря Рагнарёка» для Assassin’s Creed Valhalla. Интересно, что остальные проекты вышли на в прошлом, а в 2021 году.

Номинанты на премию за лучший игровой саундтрек на «Грэмми-2023»

  • Aliens: Fireteam Elite — Остин Уинтори
  • Call Of Duty: Vanguard — Беар Маккрири
  • «Стражи Галактики» — Ричард Джейкс
  • Old World — Кристофер Тин
  • Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok — Стефани Иконому (победитель)

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft Music. Права на видео принадлежат Ubisoft

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