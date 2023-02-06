Вышел четвёртый эпизод сериала The Last of Us
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HBO Max выпустила четвёртый эпизод сериала The Last of Us. В нём Джоэл и Элли прибывают в город, кишащий бандитами. Героям предстоит преодолеть все препятствия и выжить.
Помимо обычных мародёров, Джоэл и Элли встретят организацию «Федра» — это федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий. Встреча вряд ли будет дружелюбной.
Вместе с выходом свежей серии HBO выложила ролик о её создании. В подобных роликах рассказываются интересные моменты во время создания шоу и другие детали.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке, но сам сервис в России не работает, а шоу в стране официально не показывают.
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