Дату открытой беты Diablo 4 могут объявить в середине февраля

Скоро пройдёт мероприятие IGN Fan Fest. Оно продлится с 17 по 18 февраля и, похоже, именно во время ивента Blizzard объявит дату открытого бета-тестирования Diablo 4. На это намекнул генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон.

Фанат узнал у Фергюссона, когда Blizzard расскажет о проведении бета-теста Diablo 4. Генеральный менеджер Diablo отметил, что это произойдёт «скоро» и намекнул на IGN Fan Fest.

Фото: Twitter

Скоро! Если бы мы только выступали в каком-нибудь игровом событии в этом месяце, где можно было бы объявить об этом…

Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В России тайтл официально продаваться не будет, поскольку Blizzard временно приостановила деятельность в стране.