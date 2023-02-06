Дату открытой беты Diablo 4 могут объявить в середине февраля
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Скоро пройдёт мероприятие IGN Fan Fest. Оно продлится с 17 по 18 февраля и, похоже, именно во время ивента Blizzard объявит дату открытого бета-тестирования Diablo 4. На это намекнул генеральный менеджер франшизы Род Фергюссон.
Фанат узнал у Фергюссона, когда Blizzard расскажет о проведении бета-теста Diablo 4. Генеральный менеджер Diablo отметил, что это произойдёт «скоро» и намекнул на IGN Fan Fest.
Фото: Twitter
Скоро! Если бы мы только выступали в каком-нибудь игровом событии в этом месяце, где можно было бы объявить об этом…
Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В России тайтл официально продаваться не будет, поскольку Blizzard временно приостановила деятельность в стране.
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