Пятая серия The Last of Us выйдет на два дня раньше

Обычно новые серии шоу The Last of Us выходят утром каждого понедельника, но пятый эпизод получится посмотреть на два дня раньше — HBO выпустит серию уже утром в субботу, 11 февраля.
Такое решение было принято из-за проведение «Супербоула» — это крупное спортивное событие США, которое смотрят буквально миллионы зрителей. HBO не хочет терять потенциальных зрителей из-за спортивного мероприятия.
Когда выйдет шестая серия, неизвестно. Вероятно, её выпустят без изменений — 13 февраля. Вряд ли HBO будет сдвигать весь график выхода эпизодов.
The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле и девочке Элли. Герои должны пройти половину страны, чтобы добраться до безопасного места в надежде спасти человечество от страшной пандемии. Шоу уже продлили на второй сезон.
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