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Пятая серия The Last of Us выйдет на два дня раньше

Пятая серия The Last of Us выйдет на два дня раньше
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Обычно новые серии шоу The Last of Us выходят утром каждого понедельника, но пятый эпизод получится посмотреть на два дня раньше — HBO выпустит серию уже утром в субботу, 11 февраля.

Такое решение было принято из-за проведение «Супербоула» — это крупное спортивное событие США, которое смотрят буквально миллионы зрителей. HBO не хочет терять потенциальных зрителей из-за спортивного мероприятия.

Когда выйдет шестая серия, неизвестно. Вероятно, её выпустят без изменений — 13 февраля. Вряд ли HBO будет сдвигать весь график выхода эпизодов.

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The Last of Us рассказывает о контрабандисте Джоэле и девочке Элли. Герои должны пройти половину страны, чтобы добраться до безопасного места в надежде спасти человечество от страшной пандемии. Шоу уже продлили на второй сезон.

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