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Вместо переноса: выживач Sons of the Forest выйдет сначала раннем доступе

Вместо переноса: выживач Sons of the Forest выйдет сначала раннем доступе
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Разработчики сурвайвала Sons of the Forest объявили, что над игрой ещё нужно много работать, но переносить релиз они не хотят. Команда приняла решение выпустить проект в раннем доступе.

По словам авторов, они хотят добавить ещё множество предметов, доработать новую механику, улучшить баланс и заняться прочими моментами. Sons of the Forest — крупнейшая игра студии, поэтому для работы над ней нужно больше времени и сил.

Авторы игры подчеркнули, что к дальнейшему развитию проекта хотят привлечь сообщество игроков — так же, как это было с оригинальной The Forest.

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Sons of the Forest выйдет в раннем доступе для ПК 23 февраля. Наверняка позже игра доберётся и до различных консолей, но это пока вопрос времени.

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Заглавное фото: Newnight

Источник: «Чемпионат»

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