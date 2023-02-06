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Боевая Нина Уильямс — в свежем геймплее файтинга Tekken 8

Боевая Нина Уильямс — в свежем геймплее файтинга Tekken 8
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Компания Bandai Namco опубликовала свежий геймплей файтинга Tekken 8 за Нину Уильямс. Этот персонаж появился в самой первой части франшизы и заглянет в восьмую.

В ролике можно увидеть, как Нина зрелищно дерётся с другими персонажами. Она атакует ногами, руками, проводит различные захваты и использует пару пистолетов.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Ещё компания опубликовала ролик, в котором создатели Tekken Харада Кацухиро и Кохей Икеда рассказывают о различных механиках и новых фишках, которые они придумали для восьмой части серии.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

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