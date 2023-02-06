Microsoft не ждёт, что в Британии одобрят сделку с Activision Blizzard

По информации New York Times, Microsoft ожидает, что регулятор Британии выступит против сделки с Activision Blizzard. Ранее против поглощения выступили и в Евросюозе.

Несмотря на это, американская корпорация надеется, что регуляторы открыты для обсуждения этого вопроса. По мнению Microsoft, ей получится убедить Евросоюз и Британию передумать и принять другое решение.

Напомним, что сделку уже поддержали в нескольких странах, однако есть и те, кто поглощения не одобряет. Среди них: Sony, Google и NVIDIA. Первая выступает против сделки больше остальных. В компании считают, что после покупки Microsoft получит преимущество на рынке и «заберёт» франшизу Call of Duty у игроков на PlayStation.

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Microsoft же предлагала оставить серию как минимум на десять лет, но Sony не ответила на предложение, судя по всему, отказав в нём.