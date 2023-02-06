Крупнейшее издательство России даст деньги на экранизацию отечественных книг

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в разговоре с РБК сообщил, что компания готова давать деньги на экранизацию российских книг. На первый проект «Эксмо-АСТ» может выделить 200 млн рублей — это уже больше, чем у половины самых кассовых отечественных фильмов 2022 года.
Отмечается, что в дальнейшем группа планирует покрывать до 25% стоимости кинопроизводства. Список произведений, которые получат экранизацию, ещё не сформировали. Он будет составлен в феврале путём отбора жюри. Среди членом жюри будут представители Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studios, Premier и другие.
По словам главного редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, в России достаточно проектов, которые можно экранизировать.
Российские произведения экранизируются достаточно часто и довольно успешно. Один из самых кассовых фильмов прошлого года — «Сердце пармы» — это экранизация романа Алексея Иванова. Российские бестселлеры логично вызывают большой интерес продюсеров.
По словам представителей «Эксмо-АСТ», они готовы профинансировать до 98% историй, поскольку почти каждую российскую книгу можно сделать кинематографичной.
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