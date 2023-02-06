«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом за пределами США в истории

Спустя полтора месяца после старта проката «Аватар: Путь воды» продолжает ставить рекорды сборов. По итогам очередного уикенда сборы ленты за пределами США составили $ 1,538 млрд — теперь это третий результат в истории. Новинке Джеймса Кэмерона удалось обогнать другой фильм Джеймса Кэмерона — «Титаник».

При этом по общим сборам «Аватар: Путь воды» всё ещё не смог обогнать культовую картину 1997 года. Для этого ленте необходимо собрать ещё около $ 20 млн, так что следующий исторический рекорд состоится не раньше конца недели.

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