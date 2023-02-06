«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом за пределами США в истории
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Спустя полтора месяца после старта проката «Аватар: Путь воды» продолжает ставить рекорды сборов. По итогам очередного уикенда сборы ленты за пределами США составили $ 1,538 млрд — теперь это третий результат в истории. Новинке Джеймса Кэмерона удалось обогнать другой фильм Джеймса Кэмерона — «Титаник».
При этом по общим сборам «Аватар: Путь воды» всё ещё не смог обогнать культовую картину 1997 года. Для этого ленте необходимо собрать ещё около $ 20 млн, так что следующий исторический рекорд состоится не раньше конца недели.
10 самых кассовых фильмов за пределами США в истории
- «Аватар» — $ 2,138 млрд
- «Мстители: Финал» — $ 1,941 млрд
- «Аватар: Путь воды» — $ 1,538 млрд
- «Титаник» — $ 1,535 млрд
- «Мстители: Война бесконечности» — $ 1,373 млрд
- «Форсаж 7» — $ 1,162 млрд
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» — $ 1,134 млрд
- «Король Лев» — $ 1,119 млрд
- «Человек-паук: Нет пути домой» — $ 1,107 млрд
- «Мир Юрского периода» — $ 1,018 млрд
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