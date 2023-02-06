Критики в восторге от Hogwarts Legacy: лучшее, что было с «Гарри Поттером» после книг

Несмотря на опасения из-за воинственного отношения к создательнице «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, критики остались в полном восторге от Hogwarts Legacy. Конечно, в игре не всё идеально, но новинка безоговорочно удалась.

Сейчас оценка «Хогвартс: Наследие» на агрегаторах от 86 баллов. На Metacritic у версии для PS5 сейчас 86 баллов (учтено 19 текстов), а для Xbox Series — 88 баллов (учтено семь текстов). На OpenCritic ровно 86 баллов.

Глобально журналисты хвалят большинство аспектов Hogwarts Legacy — в первую очередь, ощущение от возможности попасть в большой мир «Гарри Поттера» со свободой действий. Игру уже называют «лучшим, что случилось с «Гарри Поттером» со времён первых книг и фильмов». И этот тезис прослеживается у многих критиков.

Разработчики явно любят мир волшебства — к его воссозданию отнеслись с должным трепетом. Хвалят и сражения, отмечая их разнообразие и сложность. Также хвалят дополнительные задания. Геймплейно они достаточно простые, но их сделали особенно интересным за счёт повествования.

Из минусов досталось разве что структуре открытого мира — это типичная игра Warner Bros., которая ближе всего к старым Assassin's Creed или Middle-earth: Shadow of War. На прохождение основного сюжета уйдёт около 30 часов, а выбивание 100% легко можно занять под сотню часов.

Из обзора издания VGC (8/10):

Hogwarts Legacy — ролевая игра по «Гарри Поттеру», в которую я всегда хотел сыграть. Это приключение в открытом мире умело отражает всё прекрасное и удивительное в волшебном мире.

Из обзора PlayStation LifeStyle (9/10)

Hogwarts Legacy — игра, о которой фанаты «Гарри Поттера» мечтали с выхода самой первой книги. Вы оказываетесь участником школы и вольны сами найти своё место в мире волшебства.

Из обзора Attack of the Fanboy (9/10)

Avalanche Software смогла! Удобство, ностальгия, свежесть и волнение — всё это объединяется воедино в Hogwarts Legacy, чтобы создать праздник для мира волшебства и для фанатов, которые всегда мечтали о такой игре.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля, но покупатели расширенного издания на консолях и ПК смогут начать игру уже завтра.