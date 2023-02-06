Игры в новой киновселенной DC будут необязательны для общего сюжета

Недавно у нового главы киновселенной DC Джеймса Ганна узнали, важно ли фанатам картин и сериалов следить за видеоиграми, поскольку ранее Ганн заявлял, что всё это будет связано.
На вопрос фаната Ганн ответил, что следить за играми не обязательно. Они будут лишь дополнять истории, показанные в других проектах, но продвигать основную историю не будут. Именно поэтому тем, кто смотрит только кино и шоу, не стоит беспокоиться.
Фото: Twitter
Решение Ганна связать фильмы, сериалы и игры раскритиковали, назвав его странным и нелогичным. Сам режиссёр считает иначе. Люди отмечают, что на разработку крупной игры уходит около шести лет, а фильм можно снять гораздо быстрее. Ганн подчеркнул, что при должном старании и чётких планах игру можно сделать года за четыре.
- 6 февраля 2023
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50
-
11:15
-
10:40
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
02:30
-
01:41
- 5 февраля 2023
-
20:10
-
19:25
-
18:33
-
18:08
-
17:14
-
16:27
-
15:59
-
15:21
-
14:53
-
14:04
-
13:35
-
13:03
-
12:23
- 4 февраля 2023
-
18:48