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Игры в новой киновселенной DC будут необязательны для общего сюжета

Игры в новой киновселенной DC будут необязательны для общего сюжета
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Недавно у нового главы киновселенной DC Джеймса Ганна узнали, важно ли фанатам картин и сериалов следить за видеоиграми, поскольку ранее Ганн заявлял, что всё это будет связано.

На вопрос фаната Ганн ответил, что следить за играми не обязательно. Они будут лишь дополнять истории, показанные в других проектах, но продвигать основную историю не будут. Именно поэтому тем, кто смотрит только кино и шоу, не стоит беспокоиться.

Фото: Twitter

Решение Ганна связать фильмы, сериалы и игры раскритиковали, назвав его странным и нелогичным. Сам режиссёр считает иначе. Люди отмечают, что на разработку крупной игры уходит около шести лет, а фильм можно снять гораздо быстрее. Ганн подчеркнул, что при должном старании и чётких планах игру можно сделать года за четыре.

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