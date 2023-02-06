FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии
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Аналитическое агентство GfK поделилось данными о физических продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю.
Лидером чарта стала FIFA 23, чьи продажи выросли на 11%. Футбольный симулятор продолжают скупать в том числе из-за скидок и яркого сезона АПЛ. На втором месте с небольшим отрывом оказалась God of War Ragnarok — всё благодаря бандлам с PlayStation 5. Замкнула тройку Dead Space, чей ремейк на прошлой неделе занимал первую строчку.
Тем временем новая игра про Губку Боба под названием Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake стартовала с 10-й строчки. Отличный результат для относительно нишевой игры от THQ Nordic.
Британский чарт продаж с 30 января по 4 февраля
- FIFA 23
- God of War Ragnarok
- Dead Space
- Mario Kart 8: Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft для Switch
- Grand Theft Auto 5
- Pokemon Violet
- Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake
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