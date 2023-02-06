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FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии

FIFA 23 продолжают массово скупать в Британии
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Аналитическое агентство GfK поделилось данными о физических продажах видеоигр в Британии за последнюю неделю.

Лидером чарта стала FIFA 23, чьи продажи выросли на 11%. Футбольный симулятор продолжают скупать в том числе из-за скидок и яркого сезона АПЛ. На втором месте с небольшим отрывом оказалась God of War Ragnarok — всё благодаря бандлам с PlayStation 5. Замкнула тройку Dead Space, чей ремейк на прошлой неделе занимал первую строчку.

Тем временем новая игра про Губку Боба под названием Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake стартовала с 10-й строчки. Отличный результат для относительно нишевой игры от THQ Nordic.

Британский чарт продаж с 30 января по 4 февраля

  1. FIFA 23
  2. God of War Ragnarok
  3. Dead Space
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Minecraft для Switch
  8. Grand Theft Auto 5
  9. Pokemon Violet
  10. Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake
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