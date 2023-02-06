Четвёртый эпизод сериала The Last of Us оценили куда выше предыдущего
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6 февраля состоялся выход четвёртого эпизода сериала The Last of Us. В нём Джоэл и Элли прибывают в город, кишащий бандитами. Кроме того, герои столкнутся с «ФЕДРА» — федеральным агентством по урегулированию стихийных бедствий.
Судя по всему, серия понравилась зрителям больше, чем предыдущая. На агрегаторе IMDb средняя оценка эпизода составляет 8,7/10 — это почти на балл выше, чем у третьего эпизода. При этом у серии куда больше «восьмёрок» и «девяток», чем обычно: видимо, в этот раз обойдётся без скандала.
Сравнение оценок двух эпизодов
Фото: IMDb
Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет на два дня раньше обычного — 11 февраля. HBO решил показать серию раньше из-за грядущего Супербоула — самого крупного спортивного события в США.
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