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Четвёртый эпизод сериала The Last of Us оценили куда выше предыдущего

Четвёртый эпизод сериала The Last of Us оценили куда выше предыдущего
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6 февраля состоялся выход четвёртого эпизода сериала The Last of Us. В нём Джоэл и Элли прибывают в город, кишащий бандитами. Кроме того, герои столкнутся с «ФЕДРА» — федеральным агентством по урегулированию стихийных бедствий.

Судя по всему, серия понравилась зрителям больше, чем предыдущая. На агрегаторе IMDb средняя оценка эпизода составляет 8,7/10 — это почти на балл выше, чем у третьего эпизода. При этом у серии куда больше «восьмёрок» и «девяток», чем обычно: видимо, в этот раз обойдётся без скандала.

Сравнение оценок двух эпизодов

Сравнение оценок двух эпизодов

Фото: IMDb

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет на два дня раньше обычного — 11 февраля. HBO решил показать серию раньше из-за грядущего Супербоула — самого крупного спортивного события в США.

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