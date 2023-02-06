Жена Ника Оффермана заставила его сыграть в сериале The Last of Us
Поделиться
Билл — один из самых ярких и интересных персонажей The Last of Us. В игре ему уделили мало времени, зато в шоу героя раскрыли отлично. Как рассказал актёр Ник Офферман, сыгравший Билла, он хотел отказаться от съёмок в сериале, но его супруга настояла на обратном.
По словам Оффермана, его жена прочитала сценарий и отметила, что в таком шоу нужно обязательно сняться. Что актёр потом и сделал.
У меня не было времени, чтобы согласиться на работу в этом шоу, но моя невероятная жена-богиня прочитала сценарий и сказала: «Ты едешь в Калгари, дружок». Она сказала, что я должен это сделать.
Новость по темеHBO показала трейлер пятого эпизода сериала The Last of Us
Офферман снялся в третьей серии The Last of Us. Сам эпизод приняли прохладно из-за изменённой истории Била и моментов из его личной жизни.
Для просмотра доступно уже четыре эпизода. Пятая серия сериала выйдет утром 11 февраля.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50
-
11:15
-
10:40
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
02:30
-
01:41
- 5 февраля 2023
-
20:10
-
19:25
-
18:33
-
18:08
-
17:14
-
16:27
-
15:59
-
15:21
-
14:53
-
14:04
-
13:35
-
13:03
-
12:23
- 4 февраля 2023
-
18:48
Партнерский контент