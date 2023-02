Жена Ника Оффермана заставила его сыграть в сериале The Last of Us

Билл — один из самых ярких и интересных персонажей The Last of Us. В игре ему уделили мало времени, зато в шоу героя раскрыли отлично. Как рассказал актёр Ник Офферман, сыгравший Билла, он хотел отказаться от съёмок в сериале, но его супруга настояла на обратном.

По словам Оффермана, его жена прочитала сценарий и отметила, что в таком шоу нужно обязательно сняться. Что актёр потом и сделал.

У меня не было времени, чтобы согласиться на работу в этом шоу, но моя невероятная жена-богиня прочитала сценарий и сказала: «Ты едешь в Калгари, дружок». Она сказала, что я должен это сделать.

Офферман снялся в третьей серии The Last of Us. Сам эпизод приняли прохладно из-за изменённой истории Била и моментов из его личной жизни.

Для просмотра доступно уже четыре эпизода. Пятая серия сериала выйдет утром 11 февраля.