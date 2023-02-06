Эпичное начало: опубликованы первые 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Издание IGN опубликовало 25 минут Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». В ролике можно увидеть самое начало игры — уже после создания персонажа — и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Судя по всему, вступление куда эпичнее, чем могли себе представить фанаты вселенной.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Ранее в сети появились первые обзоры новинки — критики в один голос заявляют, что по «Гарри Поттеру» впервые сделали дорогую и очень качественную видеоигру.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть завтра, 7 февраля — а пользователи Xbox Series уже играют через другой регион.
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