Высочайшее сходство: четвёртый эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

6 февраля состоялся выход четвёртого эпизода сериала The Last of Us. Уже по традиции издание IGN сравнило сцены из серии и оригинальной игры. И в этот раз сходств куда больше, чем было в предыдущем эпизоде: авторы решили перенести даже мельчайшие детали, включая поездку на автомобиле, сцену аварии и суровую драку с бандитами.

Судя по всему, шоураннеры Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин решили, что сцены не нуждаются в переосмыслении, поэтому в сериале они выглядят так же впечатляюще, как и в оригинальной The Last of Us.

Фото: IGN

Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет на два дня раньше обычного — 11 февраля. HBO решил показать серию раньше из-за грядущего Супербоула — самого крупного спортивного события в США.