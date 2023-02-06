Высочайшее сходство: четвёртый эпизод сериала The Last of Us сравнили с оригинальной игрой

6 февраля состоялся выход четвёртого эпизода сериала The Last of Us. Уже по традиции издание IGN сравнило сцены из серии и оригинальной игры. И в этот раз сходств куда больше, чем было в предыдущем эпизоде: авторы решили перенести даже мельчайшие детали, включая поездку на автомобиле, сцену аварии и суровую драку с бандитами.
Судя по всему, шоураннеры Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин решили, что сцены не нуждаются в переосмыслении, поэтому в сериале они выглядят так же впечатляюще, как и в оригинальной The Last of Us.
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Следующий эпизод сериала The Last of Us выйдет на два дня раньше обычного — 11 февраля. HBO решил показать серию раньше из-за грядущего Супербоула — самого крупного спортивного события в США.
- 6 февраля 2023
-
17:04
-
16:41
-
16:20
-
15:57
-
15:43
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50
-
11:15
-
10:40
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
02:30
-
01:41
- 5 февраля 2023
-
20:10
-
19:25
-
18:33
-
18:08
-
17:14
-
16:27
-
15:59
-
15:21
-
14:53