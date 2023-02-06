Авторы Dark Souls и Elden Ring поделились новыми деталями Armored Core 6

Продюсер студии FromSoftware Ясунори Огура поделился новыми деталями Armored Core 6: Fires of Rubicon. Автор в первую очередь рассказал о том, что новая часть в серии во многом вдохновлена последними играми студии — серией Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Эти проекты сильно изменили студию, поэтому их влияние будет ощущаться в том числе и в грядущем симуляторе меха.

Кроме того, Огура заявил, что сюжет шестой части серии будет полностью самостоятельным, поэтому новые игроки не испытают никакого дискомфорта, если начнут знакомиться с франшизой именно с Fires of Rubicon. Однако студия не забыла и фанатов, для которых разработчики припасли свои сюрпризы.

Armored Core 6 выйдет в 2023 году на ПК и консолях. Ранее авторы заявляли, что не делают из шестой части серии новую Dark Souls.