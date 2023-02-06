Мир Hogwarts Legacy сравнили с фильмами по «Гарри Поттеру»

Совсем скоро состоится релиз Hogwarts Legacy — новой игры по вселенной «Гарри Поттера». Это будет первый проект, в котором геймеры смогут погулять не только по детальнейшему Хогвартсу, но и по его окрестностям, знакомым по книгам и экранизации.

Блогер ElAnalistaDeBits выпустил ролик, в котором сравнил культовые места из киносаги и самой Hogwarts Legacy. И после просмотра можно с уверенностью заявить, что разработчики во всех деталях перенесли все знаковые локации, а где-то даже добавили ещё больше деталей. В чём-то новинка даже превосходит фильмы, поэтому игру смело можно назвать самым детальным воссозданием книжного оригинала в истории.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Хогвартс

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Деревянный мост

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Хижина Хагрида

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Вход под башней с часами

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Кабинет по защите от тёмных искусств

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Кабинет предсказаний

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Туалет

Фото: Warner Bros./ElAnalistaDeBits

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже сегодня ночью, 7 февраля.