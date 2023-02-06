Дахак ушёл из HellRaisers после выхода на мэйджор — возможно, из-за конфликта с тренером
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Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин в своих соцсетях сообщил, что принял решение покинуть ростер HellRaisers по Dota 2. Чуть позже эту информацию официально подтвердил клуб.
Примечательно, что это произошло за две недели до старта глобального мэйджора в Перу, куда HR отобралась после довольно успешного сезона региональной лиги Dota Pro Circuit. Кто заменит Дахака на позиции керри, пока неизвестно.
Сам киберспортсмен не стал раскрывать причины подобного решения:
На мэйджор не еду. Весёлая ситуация (может, не зря говорили не идти в HR), но свою позицию я доказал и считаю, что я могу гордиться тем, какую работу проделал.
По некоторым данным, у игрока произошла ссора с главным тренером Александром Nofear Чурочкиным, после чего Дахак поставил клубу ультиматум — либо HellRaisers отказывается от тренера, либо уходит он. Клуб от комментариев на эту тему отказался.
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