Дахак ушёл из HellRaisers после выхода на мэйджор — возможно, из-за конфликта с тренером

Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин в своих соцсетях сообщил, что принял решение покинуть ростер HellRaisers по Dota 2. Чуть позже эту информацию официально подтвердил клуб.

Примечательно, что это произошло за две недели до старта глобального мэйджора в Перу, куда HR отобралась после довольно успешного сезона региональной лиги Dota Pro Circuit. Кто заменит Дахака на позиции керри, пока неизвестно.

Сам киберспортсмен не стал раскрывать причины подобного решения:

На мэйджор не еду. Весёлая ситуация (может, не зря говорили не идти в HR), но свою позицию я доказал и считаю, что я могу гордиться тем, какую работу проделал.

По некоторым данным, у игрока произошла ссора с главным тренером Александром Nofear Чурочкиным, после чего Дахак поставил клубу ультиматум — либо HellRaisers отказывается от тренера, либо уходит он. Клуб от комментариев на эту тему отказался.