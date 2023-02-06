NAVI рассталась сразу с тремя игроками по Dota 2

Киберспортивный клуб Natus Vincere принял решение убрать из основного состава по Dota 2 трёх из пяти игроков.

Ростер покинули мидер Никита Nicky`Cool Остахов и оффлейнер Владислав laise Лайс, а также опытный керри Алик V-Tune Воробей, представлявший клуб с сентября 2020 года.

Столь резкие перемены вызваны провальным выступлением коллектива в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1. NAVI выиграл только один матч из семи и занял последнее место, опустившись во второй дивизион Восточной Европы.

Сейчас в ростере «рождённых побеждать» остались только пара саппортов и главный тренер. Когда будут объявлены новые игроки состава, не уточняется.

Состав Natus Vincere по Dota 2: