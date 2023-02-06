У игроков из России отбирают бесплатную Dishonored из Epic Games Store

2 февраля в Epic Games Store стартовала раздача стелс-экшена Dishonored: Death of the Outsider. Забрать игру можно было и в России — редкое явление от крупного издателя, который ушёл из страны.
К сожалению, уже 6 февраля у российских пользователей Epic Games Store начали отбирать игру с помощью системы возврата. На почту многим пользователям из России и Беларуси пришли письма с успешным возвратом игры, хотя они не совершали подобных операций. С этой ситуацией столкнулась в том числе и редакция «Чемпионата».
Это уже не первый случай возврата игры у россиян в Epic Games Store. Ранее аналогичная ситуация произошла и с раздачей Kerbal Space Program, издателем которой выступает Private Division, приостановившая деятельность в России. Тем временем Bethesda и Epic Games Store никак не комментируют ситуацию.
- 6 февраля 2023
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:09
-
18:02
-
17:30
-
17:23
-
17:04
-
16:41
-
16:20
-
15:57
-
15:43
-
15:22
-
15:19
-
15:15
-
14:41
-
14:30
-
14:11
-
14:01
-
13:35
-
13:31
-
13:03
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
11:50
-
11:15
-
10:40
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
02:30
-
01:41
- 5 февраля 2023
-
20:10
-
19:25