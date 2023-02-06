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У игроков из России отбирают бесплатную Dishonored из Epic Games Store

У игроков из России отбирают бесплатную Dishonored из Epic Games Store
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2 февраля в Epic Games Store стартовала раздача стелс-экшена Dishonored: Death of the Outsider. Забрать игру можно было и в России — редкое явление от крупного издателя, который ушёл из страны.

К сожалению, уже 6 февраля у российских пользователей Epic Games Store начали отбирать игру с помощью системы возврата. На почту многим пользователям из России и Беларуси пришли письма с успешным возвратом игры, хотя они не совершали подобных операций. С этой ситуацией столкнулась в том числе и редакция «Чемпионата».

Это уже не первый случай возврата игры у россиян в Epic Games Store. Ранее аналогичная ситуация произошла и с раздачей Kerbal Space Program, издателем которой выступает Private Division, приостановившая деятельность в России. Тем временем Bethesda и Epic Games Store никак не комментируют ситуацию.

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У игроков из России отбирают бесплатную игру из Epic Games Store
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